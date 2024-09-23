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BBC

الأردن يتسلم 2 من المحتجزين في إسرائيل بعد حادث جسر الملك حسين

06:15 ص الإثنين 23 سبتمبر 2024

الأردن

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وكالات

تسلمت قبل قليل، الأردن مواطنين اثنين محتجزين في إسرائيل عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قالت في وقت سابق، إنه جرى استلام جثمان المواطن الأردني ماهر الجازي، ليتم دفنه في المملكة بعد تسليمه لذويه.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، إن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تواصل جهودها للإفراج عن المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات المحتجزين جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر سبتمبر الجاري".

وكان ماهر الجازي أطلق النار في وقت سابق على أمن المعابر الإسرائيلي لدى مروره بشاحنته على المعبر الذي يحمل من الجانب الإسرائيلي اسم اللنبي، فقتل ثلاثة منهم قبل أن يقتل برصاص الأمن الإسرائيلي.

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