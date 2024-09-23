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بمسيرات.. استهداف قاعدة لواء جولاني الإسرائيلية

05:30 ص الإثنين 23 سبتمبر 2024

فصائل عراقية

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كتب- محمد فتحي:

أعلنت فصائل عراقية، قبل قليل، استهداف قاعدة لواء جولاني الإسرائيلية بمسيرات، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ويعد لواء "جولاني" الإسرائيلي الذي يُنسب اسمه إلى هضبة الجولان السورية، من أوائل الألوية التي انضمت إلى الجيش الإسرائيلي، لذلك يحمل أيضا اسم "اللواء 1".

وينتمي لواء "جولاني" إلى سلاح المشاة، وهو من قوات النخبة في الجيش.

وكانت مهمة هذا اللواء الرئيسية تتمثل في التمركز على الحدود السورية الإسرائيلية، في الوديان والتلال في الجليل الأدنى.

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