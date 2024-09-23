هل قتل جيش الاحتلال يحيى السنوار في قصف قطاع غزة؟

وكالات

نفى جهاز الأمن العام "الشاباك"، تقارير إعلامية، أفادت بمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، مؤكدًا أنه يعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة، وفقا لما ذكره موقع "واللا" الإسرائيلي.

وبحسب الموقع، فإن هذا النفي جاء بعد أن ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقوم بفحص احتمالية أن يكون السنوار قد قتل في قصف شنه الجيش على قطاع غزة، بحسب روسيا اليوم.

وقالت القناة 14: "إن التقديرات الأمنية تشير إلى أنه أصيب ولم يُقتل، لافتة إلى أن التقييم يجري على خلفية انقطاع الاتصال بالسنوار.

وتعتبر إسرائيل يحيى السنوار العقل المدبر لهجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، وهو على رأس قائمة المستهدفين.

وبعد إعلان "حماس" أن السنوار هو من سيتولى رئاسة مكتبها السياسي خلفا لإسماعيل هنية، رأى بعض المحللين الإسرائيليين أن الحركة "اختارت أخطر شخص لقيادتها".

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه وفي الأشهر الماضية تمكن السنوار من التسلل عبر الأنفاق قبل وقت قصير جدا من وصول مقاتلات الفرقة 98 إلى مخبئه.