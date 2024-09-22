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وزير الخارجية: مصر تكثف جهودها لتذليل الصعوبات أمام انتقال المساعدات عبر المعابر مع السودان

09:30 م الأحد 22 سبتمبر 2024

الدكتور بدر عبدالعاطي

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القاهرة – (أ ش أ)

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن مصر تكثف جهودها لتذليل الصعوبات أمام انتقال شاحنات المساعدات عبر المعابر التى تربطها بالسودان، مشيرا إلى أهمية نفاذ المساعدات بما يلبي إحتياجات الشعب السوداني الشقيق.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير عبدالعاطي اليوم الأحد، مع وزير خارجية السودان حسين عوض علي، على هامش مشاركته في اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأعرب وزير الخارجية عن التقدير لاستجابة مجلس السيادة لطلبات أطراف محادثات جنيف لفتح معبر "أدري" أمام المساعدات الإنسانية.

واستعرض عبد العاطي جهود مصر في مُختلف الآليات والفعاليات الدولية بهدف دعم السودان ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، والتوصل لحل للأزمة فى دولة السودان الشقيقة، بما يكفل حقن دماء الشعب السوداني وتحقيق وقف شامل لإطلاق النار، والحفاظ على مقدراته.

كما شهد اللقاء تناول مسألة الأمن المائي المشترك لدولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، والتحديات ذات الصلة التي تواجه البلدين، والاتفاق على خطوات التنسيق المشترك لمواجهة أية تحركات أحادية لا تتفق مع قواعد القانون الدولي، بما يحفظ حقوق ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

هذا المحتوى من

Asha
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