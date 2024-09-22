في رد أولي على تفجيرات الأجهزة اللاسلكية.. حزب الله يستهدف مجمعات الصناعات العسكرية الإسرائيلية بحيفا

بيروت - (د ب أ )

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رافاييل الإسرائيلية، المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية، والواقعة في منطقة "زوفولون" شمالي مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا.

وقال حزب الله، في بيان صحفي اليوم، إنّ "هذه العملية تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته، وهي رد أولي على المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال في مختلف المناطق اللبنانية، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين عند استهدافه أجهزة البيجر والأجهزة اللاسلكية".

بدورها، أكدت مصادر ميدانية لقناة الميادين اللبنانية أنّ هذه الصواريخ "تُستخدم للمرة الأولى منذ بدء المواجهات في الثامن من أكتوبر 2023"، مشيرةً إلى أنّ "جبهة الإسناد التي يريد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إيقافها تتوسع من حيث النطاق والأهداف".

وأضافت المصادر أنّ "الصواريخ أطلقت من إحدى منشآت عماد"، موضحةً أنّ هذه المنشآت "موجودة بالعشرات، ولا تتأثر بكل الغارات التي يشنّها الاحتلال".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أن حزب الله أطلق حوالي 85 صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل.