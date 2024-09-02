بعد توقيع اتفاقية تعاون دفاعي.. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره الصومالي في أنقرة

أنقرة - (د ب أ)

التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر، الاثنين، نظيره الصومالي عبد القادر محمد نور، في العاصمة التركية أنقرة.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في منشور على منصة "إكس"، أن اللقاء جرى في مقر الوزارة، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وحضر اللقاء وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار.

ولم تعلن الوزارة أي تفاصيل حول فحوى اللقاء.

كانت تركيا والصومال وقعتا في الثامن من فبراير 2024 بالعاصمة أنقرة، اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي خلال زيارة لوزير الدفاع الصومالي إلى تركيا ولقاء نظيره التركي.

وتتضمن الاتفاقية إرسال عناصر من القوات المسلحة التركية إلى الصومال لمدة عامين من أجل دعم أنشطة ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب والتهديدات الأخرى.

وبموجب الاتفاقية، تعتزم تركيا التي تسعى إلى بسط نفوذها في أفريقيا وتعزيز أمن الطاقة، سفينة الأبحاث "أوروتش ريس" لاستكشاف مناطق النفط البحرية التابعة للصومال الشهر الجاري.

يذكر أن تركيا لديها قاعدة عسكرية كبيرة بجنوب العاصمة الصومالية مقديشو كانت قد افتتحتها في شهر سبتمبر عام 2017.

وتعد القاعدة، التي تضم ثلاث مدارس عسكرية بجانب منشآت أخرى، أكبر منشأة للتدريب العسكري خارج تركيا.

وتقع القاعدة على ساحل المحيط الهندي، وتعمل بطاقة تدريب تصل إلى 1500 جندي صومالي.