الأردن يعلن تسجيل أول إصابة بجدري القرود لشخص غير أردني

عمان (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الإثنين، عن تسجيل حالة إصابة بجدري القرود لشخص غير أردني مقيم في الأردن.

وذكرت الوزارة في بيان أنّ الشخص المصاب هو ذكر يبلغ من العمر 33 سنة، ظهرت عليه أعراض العدوى على شكل حبوب (طفح جلدي)، وهو حاليا في العزل في مستشفيات البشير، وتم تشخيصه بواسطة فحص (بي سي آر) في مختبرات وزارة الصحة، وحالته الصحية مستقرة.

وأكدت الوزارة استمرارها بمتابعة مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها، مشيرةً إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض حسب الخطة الوطنية المعدة مسبقاً للتعامل مع المرض بالتشاركية مع الجهات المعنية.

جدير بالذكر أن هذه ليست الحالة الأولى التي يتعامل معها الأردن، فقد تم تسجيل حالة بتاريخ 8/9/2022 وتم اتباع الإجراءات الروتينية في مثل هذه الحالات والتي كانت كفيلة بالوقاية من انتشار العدوى وشفاء المريض دون أي مضاعفات.

وأوصت الوزارة الجميع باتباع الارشادات الصحية وخاصة خلال السفر وذلك من خلال قنواتها الرسمية.