الشرطة البولندية تداهم منزل سياح كويتيين بسبب "جريمتهم ضد خروف"- فيديو

وكالات

داهمت الشرطة البولندية ولجنة حقوق الحيوان، منزلًا استأجره سياح كويتيون، بعدما تقدم جيرانهم بشكوى بخصوص ارتكابهم "جريمة بشعة بحق خروف"، الأمر الذي أثار تفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر مداهمة الشرطة ولجنة حقوق الحيوان، للمنزل المستأجر، بعد الشكوى التي تقدم بها الجيران.

خليجيين في زاكوباني في بولندا .

تداهمهم الشرطه ومسرح الجريمه بعد شكوى من احد الجيران عن تعليق الخروف (الذبيحه) . pic.twitter.com/wEk5za0Q9g — فهد مزعل (@FAHD_M_A_) September 1, 2024

وقال السائح في الفيديو، إن سبب تواجد اللجنة هو تعليق ذبيحة، بعدما وضعوا خيمة شعر خارج المنزل، مشيرا إلى أن لجنة حقوق الحيوان فتحت تحقيقا معهم، فأخبروها بأنه تعليق الذبائح من عادات وتقاليد الكويتيين، إضافة إلى أنه تم شرائها جاهزة ولم تذبح على عين المكان.

خليجيين في زاكوباني في بولندا .

تداهمهم الشرطه ومسرح الجريمه بعد شكوى من احد الجيران عن تعليق الخروف (الذبيحه) . pic.twitter.com/wEk5za0Q9g — فهد مزعل (@FAHD_M_A_) September 1, 2024

وأضاف السائح أن لجنة حقوق الحيوان أبلغتهم بأن الذبح ممنوع، موضحًا أن أحد أعضاء اللجنة أخذ مقاسات الذبيحة وعينات منها ثم التقط صورا لها.

مقطع الفيديو المتداول أثار حالة من الجدل بين النشطاء فقد استنكر بعضهم عدم احترام السياح لقوانين البلاد التي يتواجدون فيها، فيما سخر البعض الآخر من مبالغة الشرطة البولندية وتوليهم التحقيق في الواقعة وكأنها جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد.

خليجيين في زاكوباني في بولندا .

تداهمهم الشرطه ومسرح الجريمه بعد شكوى من احد الجيران عن تعليق الخروف (الذبيحه) . pic.twitter.com/wEk5za0Q9g — فهد مزعل (@FAHD_M_A_) September 1, 2024

وقال أحد النشطاء: "احترم قوانين البلد اللي إنت فيه ولا تقعد تسوي لي فيها شيخ عرب في بولندا، سبق وأن حذروه جيرانه ومنعوه من غسيل ذبائحه في مياه الجدول وتعليقها بهذه الطريقه.. ولكنه يصر على أن يخالف القانون".

بينما استنكر آخر قائلًا: "رايحين سياحة.. مافي شي اسمه عادات وتقاليد لازم تحترم قوانين الدولة. وشنو بيت شعر وذبايح في التصوير مافي احترام يحط ايده علي جنطة الموظف".

وعلق ناشط آخر: "نصيحة من تجربة في السفر للسياحة ! قبل ما تروح اي بلد لقضاء اجازة ممتعة ، شوف الاتجاه السياحي " للمشاهير" و كن حذر او حتى خالف توصياتهم لأنك ستواجه تعامل فض ومضايقات من السكان المحليين والفنادق والمطاعم في تلك البلدان، لأنهم في الغالب كونو "صورة نمطية" من تجاربهم مع بعض".

خليجيين في زاكوباني في بولندا .

تداهمهم الشرطه ومسرح الجريمه بعد شكوى من احد الجيران عن تعليق الخروف (الذبيحه) . pic.twitter.com/wEk5za0Q9g — فهد مزعل (@FAHD_M_A_) September 1, 2024

أما التعليقات الساخرة فكانت على النحو التالي: "ليش أخذو القياس؟ يبون يفصلون لها صوف ثاني بدال الي فصختوه منها"، و"جاركم لو ارسلتوا له صحين كان ماشكى اطعم الفم تستحي العين"، و"ليت حقوق الحيوان تقوم بعمل حقوق الإنسان وحقوق الإنسان تقوم بعمل حقوق الحيوان".