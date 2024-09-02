إعلان

BBC

رئيسا وزراء ماليزيا ونيوزيلندا يدعوان لوقف إطلاق النار فورا في غزة

12:31 م الإثنين 02 سبتمبر 2024

رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

أ ش أ

اتفق رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ونظيره النيوزيلندي كريس لوكسون، اليوم الاثنين، على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وتنفيذ حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين.

وقال لوكسون- في مؤتمر صحفي مشترك في كوالالمبور- "نحن متحدان للغاية في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وجمع الأطراف حول طاولة المفاوضات وإيجاد حل الدولتين".

من جانبه.. قال إبراهيم، إن احتمالات وقف إطلاق النار لا تبدو مشجعة في الوقت الحاضر، مشيرا إلى غياب الالتزام بهذا الصدد من جانب الدول، وخاصة الولايات المتحدة، التي يمكنها ممارسة نفوذها لوقف الصراع.

وأضاف: "الأمل الوحيد هو إشراك الولايات المتحدة في اتخاذ موقف أقوى".

هذا المحتوى من

Asha
أنور إبراهيم كريس لوكسون وقف إطلاق النار غزة حل الدولتين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كوريا الجنوبية والنرويج تتفقان على إطلاق قناة حوار دفاعي أمني ثنائية

إعلان

إعلان

* طقس الأيام المقبلة.. انخفاض درجات الحرارة على جميع المناطق في هذا التوقيت
* مجدي يعقوب يوجه "رسالة قصيرة" إلى الشعب المصري لدعم مبادرة "بداية" (فيديو)
* عمرو أديب بعد تراجع الزمالك: اتبطرنا على نعمة المركز الثاني يارب رجعها تاني