مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

أغارت مسيّرة إسرائيلية اليوم الاثنين على سيارة على طريق الناقورة في جنوب لبنان.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، التي أوردت النبأ إلى"نجاة سائق بعد تعرض شاحنته لرشقات رشاشة معادية، أثناء مروره على الطريق الحدودية بين كفركلا والعديسة، حيث أصابت الرصاصات أحد الأبواب والإطارات".

وأضافت أنه لدى وصول السائق إلى الطيبة عمل عناصر الدفاع المدني على معاونته في تبديل الإطارات المتضررة.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.