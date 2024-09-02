"الطوارئ الروسية": تطهير 9 مستوطنات في منطقة كورسك من الألغام والمتفجرات

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، تطهير 9 مستوطنات في منطقة كورسك الحدودية الروسية من الألغام.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "تم مسح 9 مستوطنات وتطهيرها من الأجسام المتفجرة من قبل متخصصين في القنابل خلال الأسبوع الماضي، وتم تفكيك أكثر من 150 قطعة من المتفجرات".

وأضافت الوزارة - بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن فرق مكافحة الألغام تواصل مسح أراضي المناطق المأهولة بالسكان ومرافق البنية التحتية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية بدون طيار فوق منطقة كورسك، بالإضافة إلى استهداف القوات الروسية مركزا لانتشار القوات الأوكرانية في المنطقة نفسها.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حوالي الساعة 3:00 مساء بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى لنظام كييف لشن هجمات على منشآت في الأراضي الروسية باستخدام مركبات جوية بدون طيار ثابتة الأجنحة، وتم تدمير مركبة جوية بدون طيار أوكرانية فوق منطقة كورسك.

وأضافت الوزارة أن أطقم المروحيات الروسية من طراز "كا-52 إم" نفذت هجوما على منطقة انتشار للقوات والأسلحة الأوكرانية في منطقة كورسك الحدودية الروسية.

وأوضحت أن المروحيات القتالية نفذت ضربة على الجنود والمركبات المدرعة للجيش الأوكراني في كورسك، وتم تنفيذ الضربة باستخدام مقذوفات محمولة جوا بناء على بيانات الاستطلاع، وتم القضاء على القوى البشرية والمركبات المدرعة الأوكرانية.