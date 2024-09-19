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BBC

آيكوم اليابانية تكشف تفاصيل جديدة بشأن جهاز "البيجر".. ماذا قالت؟

07:00 ص الخميس 19 سبتمبر 2024

جهاز البيجر

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كتب- محمد فتحي:

قالت شركة آيكوم اليابانية، إنه لا يمكن تأكيد ما إذا كانت شركتنا شحنت منتجا لاسلكيا مرتبطا بانفجارات لبنان، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضافت الشركة، أن البطاريات اللازمة لتشغيل الجهاز الذي تم إيقاف مبيعاته منذ نحو 10 سنوات تم إيقافها أيضا، لافتة إلى أن منتجاتها المصدرة إلى الخارج تخضع لعملية تنظيمية صارمة وضعتها الحكومة اليابانية.

وتعهدت جماعة حزب الله بالثأر من إسرائيل التي لم تعلن مسؤوليتها عن التفجيرات التي وقعت يوم الثلاثاء وأسفرت عن مقتل 12 شخصا فضلا عن إصابة ما يقرب من أكثر من 4 آلاف شخص.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر الماضي.

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