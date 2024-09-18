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BBC

مسؤولون أمريكيون: إسرائيل أبلغتنا بتنفيذ عملية في لبنان دون كشف تفاصيلها

08:02 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

عملية الانفجار تمت بسبب التسخين الزائد

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وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة بأن تل أبيب ستنفذ عملية في لبنان يوم الثلاثاء، غير أنهم لم يفصحوا عن أي تفاصيل حول خططهم.

وأشارت 3 مصادر إلى أن ذلك حدث خلال اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، في وقت باكر من الثلاثاء.

وأوضحت المصادر، أن المسؤولين الأمريكيين لم يكونوا على علم بماهية العملية الإسرائيلية في لبنان، إلى أن ظهرت التقارير عن انفجار مئات أجهزة الاتصال "البيجر".

وذكرت الشبكة الأمريكية، أنها علمت بوقوف إسرائيل وراء الهجمات التي أدت إلى تردي الأوضاع في منطقة متوترة بالفعل، موضحة أن الهجوم تم تنفيذه من قبل الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية جهاز الموساد وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

الولايات المتحدة تل أبيب لويد أوستن يوآف جالانت إسرائيل لبنان تفجير أجهزة بيجر جيش الاحتلال الإسرائيلي الموساد
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