ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في التشيك إلى 4 أشخاص

براغ - (د ب أ)

أعلنت الشرطة التشيكية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى أربعة أشخاص.

وذكر راديو براغ التشيكي أن الضحية هي سيدة 79 عاما من قرية كوبيلا ناد فيدنافكو بمنطقة جيسينتسي، كان قد تم إجلائها من منزلها السبت الماضي، ولكنها غادرت مركز إغاثة صباح الأحد الماضي لكي تعود لمنزلها.

وقد عثرت الشرطة على جثتها على بعد 20 مترا من منزلها، الذي جرفته مياه النهر.

ومازالت الشرطة تبحث عن ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أشخاص سقطت سيارتهم في نهر ثائر في منطقة جيسينتسي السبت الماضي.

وقد تم العثور على السيارة الاثنين الماضي عقب انحسار مياه النهر.

وفي مختلف أنحاء البلاد، مازال أعلى مستوى من الإنذار من الفيضانات قائما في أكثر من 25 محطة مراقبة.