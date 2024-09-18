سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية لحزب الله جنوبي لبنان

بيروت - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيل، اليوم الأربعاء، استهداف مواقع عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني باستخدام طائرات تابعة لسلاح الجو، في بلدات عديسة ومركبا وبليدا ومارون الرأس، وشيحين، بجنوب لبنان، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت واي نت.

يشار إلى أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و حزب الله اللبناني، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل العدوان على قطاع غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.