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انخفاض عدد المناطق المتضررة من الفيضانات في التشيك

10:50 ص الأربعاء 18 سبتمبر 2024

الفيضانات في التشيك

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براغ - (د ب أ)

انخفضت عدد المناطق المتضررة من الفيضانات في التشيك بصورة مطردة، حيث لا يزال هناك حتى وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، نحو 120 موقعا يخضع لأحد مستويات التحذير الثلاثة من الفيضانات، وذلك بتراجع 15 موقعا عن الليلة السابقة.

وأفاد "راديو براغ" التشيكي، اليوم الاربعاء، بأن أعلى مستوى للتحذير، وهو المستوى الثالث، لا يزال ساريا في نحو 30 موقعا ، أغلبها في إقليمي جنوب بوهيميا وجنوب مورافيا.

وقد أسفرت الفيضانات عن مقتل ثلاثة أشخاص، ولا يزال هناك سبعة آخرون في عداد المفقودين، بحسب تصريحات وزير الداخلية، فيت راكوشان.

وفي الوقت نفسه، سجلت الشرطة وقوع ثلاث حوادث نهب و17 انتهاكا لقانون الأزمات.

وتراقب السلطات عن كثب المناطق المعرضة لحدوث المزيد من أعمال النهب.

الفيضانات في التشيك التشيك فيضانات
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