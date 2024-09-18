أول تعليق من شركة "جولد أبولو" بشأن أجهزة "البيجر" المنفجرة في لبنان

وكالات

أكد هسو تشينج كوانج، مؤسس شركة جولد أبولو التايوانية، أن أجهزة المناداة "البيجر" التي انفجرت في لبنان يوم الثلاثاء ليست من تصنيع شركته، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف هسو، أن الأجهزة التي تعرضت للانفجار صُنعت من قبل شركة في أوروبا، تمتلك حق استخدام العلامة التجارية للشركة التايوانية.

وشهد لبنان، الثلاثاء، عملية هجمات سيبرانية واسعة تسببت في تفجيرات أجهزة للاتصال اللاسلكي، أصيب فيها أكثر من 2500 شخصا أغلبهم من أعضاء حزب الله اللبناني، يحملونها في مناطق متفرقة من لبنان.

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض مقتل 9 أشخاص بينهم طفلة وإصابة نحو 2750 غالبيتهم من عناصر "حزب الله" آخرين، جراء انفجار أجهزة لاسلكية في مناطق مختلفة في البلاد.

واعتبر حزب الله اللبناني تلك العملية، أكبر اختراق أمني له، متعهدا بأن "العدو الغادر سينال بالتأكيد قصاصه العادل على العدوان الآثم، ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب"، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا العمل، الذي وصفه بـ"الإجرامي".