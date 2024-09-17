بعد انفجارات البيجر.. إحباط محاولة تسلل مسيّرة في الأردن

وكالات

أفادت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية، بأن القوات المسلحة أحبطت محاولة دخول طائرة مسيّرة المجال الجوي الأردني، دون توضيح مصدرها أو إضافة معلومات أخرى، وذلك بظل التوترات بأعقاب الهجوم في لبنان.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قالت إنه لا تغيير لوضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بعد تفجير أجهزة اتصال محمولة في لبنان.

وأضافت وزارة الدفاع، أن واشنطن تركز بشكل كبير على ضمان عدم تصعيد التوترات في المنطقة وتحولها إلى صراع أوسع، موضحة أن السبيل الأمثل لخفض التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية هو الدبلوماسية.

وتابعت الخارجية، أن الولايات المتحدة ليست ضالعة في تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان.