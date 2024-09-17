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أكسيوس: تفجير أجهزة البيجر عطّل نظام القيادة والسيطرة العسكري لحزب الله

09:45 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

تفجير إسرائيل أجهزة اتصالات حزب الله

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وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن الموافقة على عملية تفجير أجهزة الاتصال بلبنان تمت خلال اجتماعات أمنية هذا الأسبوع، موضحة أن الاجتماعات الأمنية كانت بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار أعضاء حكومته ورؤساء الأجهزة الأمنية.

وأوضح مصدر لـ"أكسيوس"، أن إسرائيل فجرت أجهزة الاتصال لنقل قتالها مع حزب الله لمرحلة جديدة، مؤكدا في الوقت نفسه على أن إسرائيل لا تريد التصعيد مع حزب الله وتحويل الصراع لحرب شاملة.

وكشف الموقع الأمريكي أن العملية الإسرائيلية بلبنان عطلت نظام القيادة والسيطرة العسكري لحزب الله.

وذكر أكسيوس أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قدرت أن حزب الله قد يرد بهجوم كبير.

وأكد "أكسيوس" أن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة قبل الهجوم على أجهزة الاتصال "البيجر" لحزب الله اليوم.

وقال الموقع نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن جيش الاحتلال في حالة تأهب قصوى تحسبا لرد محتمل من حزب الله.

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