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BBC

بعد انفجارات البيجر.. إغلاق جميع المؤسسات التعليمية في لبنان غدًا

08:54 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

إغلاق جميع المؤسسات التعليمية في لبنان

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وكالات

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن وزير التعليم أعلن إغلاق المدارس والجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي يوم غد استنكارا للعمل الإجرامي للعدو الإسرائيلي.

وأشار مصدر أمني لبناني، إلى أن إسرائيل دخلت على نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية لحزب الله وقامت بتفجيرها.

وكشفت مصادر أمنية لوكالة "رويترز" البريطانية، أن أجهزة الاتصال التي انفجرت هي أحدث شحنة زود حزب الله عناصره بها.

وفيما سبق قالت مصادر أمنية لوكالة رويترز البريطانية، إن نحو 3 آلاف أصيبوا في لبنان في تفجير أجهزة اتصال لاسلكية.

وأكد مسؤول بحزب الله اللبناني، أن تفجير إسرائيل لأجهزة الاتصال هو أكبر خرق أمني حتى الآن.

وطلبت وزارة الصحة اللبنانية من المواطنين إلقاء أجهزة الاتصال "باجر" بعد اختراق أمني للأجهزة، كما طلبت من المستشفيات الاستنفار إلى أقصى درجة بعد حوادث التفجير بعدة مناطق.

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد في الوقت الحالي لقاء تشاوريا مع وزير الدفاع يوآف جالانت ولا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية حتى الآن.

وأشارت البث العبرية، إلى أن الجبهة الداخلية أبلغت رؤساء السلطات المحلية باحتمال حدوث تصعيد أمني، موضحة أنه تم إبلاغ عدد من الوزراء وأعضاء بالكنيست بعدم التعليق على الأحداث الجارية في لبنان.

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