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مسؤول بحزب الله: تفجير إسرائيل لأجهزة الاتصال أكبر خرق أمني حتى الآن

05:02 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

حزب الله

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وكالات

قال مسؤول بحزب الله اللبناني، إن تفجير إسرائيل لأجهزة الاتصال هو أكبر خرق أمني حتى الآن.

وطلبت وزارة الصحة اللبنانية من المواطنين إلقاء أجهزة الاتصال PAGERS بعد اختراق أمني للأجهزة.

كما طلبت الصحة اللبنانية من المستشفيات الاستنفار إلى أقصى درجة بعد حوادث التفجير بعدة مناطق.

وحسب مراسلة قناة العربية، فإن مستشفيات النبطية بلبنان امتلأت بالإصابات جراء تفجير أجهزة اتصال.

قالت مصادر لبنانية لشبكة قدس الفلسطينية، إنه تم نقل عشرات الإصابات؛ جرَّاء انفجار أجهزة اتصال يحملها عناصر حــزب الله في لبنان.

وقالت المصادر اللبنانية، إن التفجيرات وقعت بشكل متزامن، وفي أحيان أخرى بشكل متتالٍ، وفي مناطق مختلفة من لبنان.

ولفتت إلى أن التقديرات تشير، إلى أن انفجارات أجهزة الاتصال وقعت؛ بسبب اختراق الأجهزة، وحتى الآن لا يزال نقل الإصابات مستمراً حتى اللحظة.

ونقلت قناة العربية عن مصدر لبناني قوله، أًصيب نحو 50 شخصًا في النبطية بعد تفجير إسرائيل أجهزة اتصالات تابعة لحزب الله اللبناني.

وفيما سبق قال مراسل الحدث: مئات الإصابات في ضاحية بيروت والجنوب جراء عملية الاختراق الإسرائيلية.

وقال مصدر أمني لبناني، إن إسرائيل دخلت على نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية لحزب الله وقامت بتفجيرها.

وانفجرت أجهزة اتصال يحملها عناصر من حزب الله في عدد من المناطق اللبنانية، شملت مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوب لبنان.

وقال مصدر أمني، إن انفجار أجهزة الاتصال في لبنان سببه اختراق إسرائيلي بوساطة تقنية لاسلكية.

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