البرتغال: قوات الإطفاء تكافح أكثر من 100 حريق غابات

لشبونة – (أ ش أ)

أعلنت السلطات في البرتغال اليوم الثلاثاء، أن قرابة مائة حريق غابات لا زالت مشتعلة في مختلف أنحاء البلاد، مما أجبر عددا كبيرا من السكان على إخلاء منازلهم.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن خمسة آلاف رجل إطفاء يشاركون اليوم في جهود السيطرة على الحرائق بشمال البلاد والتي أسفرت حتى الآن عن مصرع ثلاثة أشخاص، مشيرة إلى أن السلطات بصدد الإعلان عن حجم الخسائر وعدد الأسر النازحة جراء الحرائق.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دعم الاتحاد الأوروبي للبرتغال في مكافحة الحرائق، كما أشادت بالتضامن داخل الاتحاد في إشارة إلى الاستجابة السريعة من جانب فرنسا واليونان وإسبانيا لمد يد العون إلى البرتغال.

يذكر أن السلطات في البرتغال مددت حالة التأهب جراء الحرائق حتى بعد غد الخميس، وتأتي موجة حرائق الغابات في البرتغال جراء الطقس الجاف والحار في حين تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في وسط أوروبا.

وعانت البرتغال في عام 2017 من حرائق غابات هائلة أسفرت عن مقتل أكثر من 120 شخصا وحرق أكثر من نصف مليون هكتار من الأراضي.