وزير خارجية المجر: مصر تحمي أوروبا من المهاجرين غير الشرعيين

وكالات

قال بيتر سيارتو وزير خارجية المجر اليوم الثلاثاء، إن مصر تعد أحد أهم ضمانات الأمن الأوروبي، وتمثل الستار الواقي للقارة الأوروبية، مثمنا الدور المصري في ملف الهجرة غير الشرعية، قائلا إن "مصر تحمي أوروبا من المهاجرين غير الشرعيين".



وأضاف: "نحتاج بشدة إلى مصر التي تعد أحد حلفائنا في وقف موجات الهجرة غير الشرعية.. ومن دونها سنواجه مصاعب كبيرة"

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بالقاهرة اليوم، ضرورة التوصل إلى صفقة تضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى وإدخال مزيد من المساعدات.

وقال الوزير عبد العاطي: إنه "لا سلام في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وضرورة نفاذ المساعدات.

وأضاف عبد العاطي: "ناقشنا الأمن المائي المصري"، مؤكدا أنه لا "مجال للتنازل عن قطرة مياه واحدة".

بدوره، أكد وزير الخارجية المجري أن الحوار المصري المجري ذو أبعاد استراتيجية في ظل المخاطر التي تواجه المنطقة، مشددا على ضرورة إنهاء الحروب التي تعصف بالمنطقة ووقف موجات الهجرة غير الشرعية.



وأوضح أن الحرب في أوكرانيا تكلف بلاده ثمنا باهظا، ما أسفر عن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التضخم.





