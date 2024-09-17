الأردن يتسلم جثمان منفذ عملية أودت بحياة 3 إسرائيليين على جسر الملك حسين

عمّان- (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إنه جرى استلام جثمان المواطن الأردني ماهر الجازي، ليتم دفنه في المملكة بعد تسليمه لذويه.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة قوله إن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تواصل جهودها للإفراج عن المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات المحتجزين جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر سبتمبر الجاري".

وكان ماهر الجازي أطلق النار يوم الأحد قبل الماضي على أمن المعابر الإسرائيلي لدى مروره بشاحنته على المعبر الذي يحمل من الجانب الإسرائيلي اسم اللنبي، فقتل ثلاثة منهم قبل أن يقتل برصاص الأمن الإسرائيلي.