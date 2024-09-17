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BBC

هل ستستمر إسرائيل في العمل على إعادة سكان شمال غزة لمنازلهم؟

03:14 ص الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

سكان غزة

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وكالات

قال مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل ستستمر في العمل على إعادة سكان شمال غزة إلى منازلهم بأمان، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن 6 فلسطنيين استشهدوا بينما أصيب آخرون، مساء الإثنين، في قصف لقوات إسرائيلية على شمال ووسط قطاع غزة.

واستهدف الطيران الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء استهداف قوات إسرائيلية محيط برج الأندلس، شمال غرب مدينة غزة.

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