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BBC

حريق ضخم بالقرب من ميناء أسدود الإسرائيلي "صور وفيديو"

07:17 م الإثنين 16 سبتمبر 2024
  • عرض 4 صورة
    حريق ضخم بالقرب من ميناء أسدود الإسرائيلي
  • عرض 4 صورة
    حريق ضخم بالقرب من ميناء أسدود الإسرائيلي
  • عرض 4 صورة
    حريق ضخم بالقرب من ميناء أسدود الإسرائيلي
  • عرض 4 صورة
    حريق ضخم بالقرب من ميناء أسدود الإسرائيلي

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وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مشاهد جديدة للحريق الضخم الذي اندلع بالقرب من ميناء أسدود الإسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة سبب الحريق.

حريق ضخم بالقرب من ميناء أسدود ميناء أسدود الإسرائيلي مشاهد جديدة للحريق الضخم
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