حريق ضخم بالقرب من ميناء أسدود الإسرائيلي "صور وفيديو"
07:17 م الإثنين 16 سبتمبر 2024
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وكالات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مشاهد جديدة للحريق الضخم الذي اندلع بالقرب من ميناء أسدود الإسرائيلي.
وقالت وسائل إعلام عبرية، إن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة سبب الحريق.
#عاجل ‼️🚨 مشاهد جديده بالقرب من ميناء أسدود الإسرائيلي حيث اندلع حريق ضخم ومازالت التحقيقات جاريه لمعرفه سبب الحريق pic.twitter.com/KEqIEwftoS— أسرار و خفايا (@asrarwakhafaya) September 16, 2024
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