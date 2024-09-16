السنوار: المقاومة تحضر نفسها لحرب استنزاف تكسر خلالها إرادة إسرائيل السياسية



(وكالات)

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، يحيى السنوار، اليوم الاثنين، إن وصول صواريخ الحوثيين إلى العمق الإسرائيلي، أفشلت خطط الاحتواء والتحييد التي تهدف تل أبيب القيام بها تجاه جبهات المقاومة الفلسطينية.

وأضاف السنوار في رسالة بعث بها إلى زعيم جماعة أنصار الله الحوثية، عبد الملك الحوثي، أن الصواريخ المنطلقة من اليمن ستصبح أكثر تأثيرًا في حسم المعركة الدائرة داخل الأراضي الفلسطينية.

وشكر يحيى السنوار، جماعة أنصار الله على "عاطفتهم الصادقة وإرادتهم الصلبة في ميدان المعركة ورسائلهم التي بعثوا بها إلى إسرائيل من خلال نشاطهم العسكري".



وأكد السنوار، في رسالته أن المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وحصار وتجويع تتطلب من الأمة مساندتها.

وشدد رئيس المكتب السياسي لحماس، على ثبات موقف المقاومة الفلسطينية في غزة، قائلًا إن المقاومة لا تزال بخير، خاصة أن ذلك يأتي مع يتم نشره من قبل الاحتلال الإسرائيلي بهدف ممارسة الحرب النفسية على المقاومة.

وصرح السنوار، أن المقاومة الفلسطينية تحضر نفسها لمعركة استنزاف ستكسر خلالها "إرادة العدو الإسرائيلي السياسية" كما حدث مع إرادته العسكرية.

وأكد السنوار، على أن تضافر جهود المقاومة في اليمن ولبنان والعراق من شأنه إلحاق الهزيمة بالعدو الإسرائيلي وإبعاد عن مخططه بشأن الأراضي الفلسطينية.