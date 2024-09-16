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BBC

اعتقال 10 من عائلة منفذ عملية الطعن في باب العامود

01:36 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي باعتقال 10 من أسرة منفذ عملية الطعن، أمس الأحد في باب العامود، لاستجوابهم.

وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أمس بإصابة شرطي من حرس الحدود بجروح طفيفة في عملية طعن عند باب العامود في القدس.

وتأتي عملية الطعن، وسط تصعيد الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، من طرف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وذلك منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر إجمالا عن استشهاد المئات في الضفة وإصابة الآلاف.

الجيش الإسرائيلي طعن باب العامود
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