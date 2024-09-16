إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين، في مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، صباح اليوم الاثنين.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين، في مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، نتج عنه إصابة 4 أشخاص، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة محمد عوض سيد 18 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيمن، ويوسف عصام محمد، 18عامًا، سحجات بالجسم، وعبدالله أشرف جمعة، 19 عامًا، سحجات بالجسم، وأحمد أبوهشيمة إبراهيم، 18 عامًا، كسر بالعمود الفقري.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.