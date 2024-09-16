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"نتنياهو" يدرس إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي لهذا السبب- تفاصيل

02:39 ص الإثنين 16 سبتمبر 2024

بنيامين نتنياهو و يوآف جالانت

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وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، "كان" أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل يدرس استبدال وزير الدفاع يوآف جالانت إذا عارض توسيع العمليات العسكرية في لبنان.

ولفتت "كان" إلى وجود خلافات حول بدء عملية عسكرية في الشمال، وأن نتنياهو يدرس إقالة جالانت في حال معارضته لبدء عملية عسكرية في الشمال، وفقا لروسيا اليوم.

وتمت الإشارة إلى أن جالانت يفضل الانتظار ومنح الدبلوماسية فرصة، لأنه يخشى أن خطوة كهذه ستقوض فرص التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة وتدهور الوضع الأمني.

ويأتي هذا التقرير في وقت صعّد فيه "حزب الله" من هجماته مستهدفا مقرات عسكرية بالعمق الإسرائيلي، ردا على توسيع تل أبيب عملياتها بالجنوب اللبناني.

هذا وقام الجيش الإسرائيلي خلال أسبوع، بمهاجمة أكثر من 140 هدفا في لبنان، وأكمل مقاتلو لواء جولاني الاحتياطي، لواء عوديد (9)، تمرينا يحاكي مناورة في الأراضي اللبنانية.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي خلال جولة له نفذها في وقت سابق في الجولان، إن قواته تستعد لاتخاذ خطوات هجومية داخل لبنان.

هذا المحتوى من

Manal el Alem
بنيامين نتنياهو قالة وزير الدفاع الإسرائيلي وآف جالانت تنياهو
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