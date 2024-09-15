بعد سفره للزواج من فتاة سورية.. 3 دول عربية تحرر شاب عراقي من الخطف

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، تحرير المواطن العراقي أبو الحسن حميد مساعد الذي اختطف قبل ثلاثة أسابيع في محافظة حمص بسوريا، وذلك بعد قدومه من محافظة البصرة بهدف الزواج من فتاة سورية.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقع "فيسبوك" اليوم الأحد، أن عملية تحرير المواطن تمت بفضل الجهود المشتركة التي بذلتها سفارة العراق في دمشق وبيروت، بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، بالإضافة إلى التنسيق المباشر مع القيادات الأمنية في الحكومة السورية والجهات الأمنية اللبنانية، ممثلة بقيادة المخابرات.

وأشار البيان إلى أن العصابة التي نفذت عملية الاختطاف طالبت بفدية مالية قدرها 500 ألف دولار، إلا أن السفارة العراقية وجهاز المخابرات الوطني تمكنوا من تحرير المواطن دون الحاجة للدخول في أي مفاوضات مع الخاطفين.

وأضاف البيان أن الجناة سيخضعون للمساءلة القانونية من قبل الجهات المختصة.

وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها للتعاون المثمر بين الأجهزة الأمنية العراقية ونظرائها في سوريا ولبنان، مؤكدة التزامها الثابت بحماية مواطنيها في الخارج.