"كاتم أسرار الملك".. من هو جعفر حسان رئيس وزراء الأردن الجديد؟

وكالات

أصدر الملك عبدالله الثاني، العاهل الأردني، اليوم الأحد مرسوماً ملكياً بتعيين جعفر حسان، مدير مكتبه الخاص وأحد أبرز مستشاريه، رئيساً للوزراء بدلاً من بشر الخصاونة، الذي يعتبر أطول رئيس وزراء بقاءً في المنصب خلال فترة حكم الملك عبدالله.

وتولى الخصاونة رئاسة الحكومة منذ 12 أكتوبر 2020، ليصبح أطول من شغل هذا المنصب في عهد الملك عبدالله.

وأدلى رئيس الوزراء المكلف، جعفر حسان بأول تصريح له عبر حسابه على موقع "إكس"، بعد صدور الإرادة الملكية، وكتب: "تشرفت بتكليف جلالة الملك اليوم بتشكيل حكومة جديدة. أدرك تماماً أن العمل في المجال العام هو شرف وأمانة ومسؤولية كبيرة، وسنعمل بجدية لتلبية احتياجات الأردن والأردنيين، وتنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي، من خلال برنامج واضح يرتكز على العمل المخلص والجاد."

حسان، البالغ من العمر 56 عاماً، يحمل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من جامعة جنيف، وماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن، وبكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في باريس.

وشغل حسان قبل تعيينه رئيساً للوزراء، منصب مدير مكتب الملك منذ مايو 2021، وقد تولى هذا المنصب أيضاً بين عامي 2014 و2018. كما عمل كمستشار للملك للسياسات منذ أغسطس 2020، ومستشار للاتصال والتنسيق منذ أبريل 2019.

وشغل رئيس الوزراء الجديد منصب وزير التخطيط من 2009 إلى 2013، ونائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية في 2018. كما كانت له تجربة دبلوماسية حيث عمل قائماً بالأعمال ونائباً للسفير الأردني في واشنطن بين 2001 و2006، وملحقاً في وزارة الخارجية الأردنية في التسعينات.

وفقاً للعادات المتبعة، تقدم الحكومة استقالتها بعد كل انتخابات برلمانية تُجرى كل أربع سنوات، ويُكلف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة جديدة.

وحقق حزب جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أكبر عدد من المقاعد في البرلمان بحصوله على 31 مقعداً من أصل 138، وذلك وفقاً لقانون انتخابي جديد تم إقراره في يناير 2022، والذي خصص 41 مقعداً للأحزاب في محاولة لتعزيز العمل السياسي.