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BBC

مقتل 45 شخصًا جراء غرق قارب في نهر بنيجيريا

06:36 م الأحد 15 سبتمبر 2024

حادث غرق قارب - أرشيفية

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لاجوس - (د ب أ)

قالت السلطات النيجيرية، اليوم الأحد، إن 45 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حادث غرق قارب في نهر شمالي البلاد.

وقال مدير وكالة إدارة الكوارث بولاية زامفارا شمالي نيجيريا، حسن دوران، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الأحد، إن القارب الخشبي غرق في نهر قرب بلدة جومي في زامفارا.

وأضاف دوران أنه تم إنقاذ عشرة ركاب، لكن لم يتضح العدد الإجمالي للأشخاص الذين كانوا على متن القارب حتى اليوم الأحد.

وكان القارب محملا بحمولة زائدة من السلع الزراعية عندما انقلب.

وكثيرا ما تقع حوادث القوارب في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان والتي يبلغ عدد سكانها نحو 220 مليون نسمة.

ويمكن أن تعزى الحوادث عادة إلى الاكتظاظ وسوء أوضاع القوارب وعدم وجود احتياطات السلامة. وغالبا ما تستخدم قوارب خشبية بسيطة لنقل الأشخاص والحيوانات والسلع.

حادث غرق قارب إدارة الكوارث بولاية زامفارا نيجيريا حوادث القوارب غرق قارب في نهر بنيجيريا
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