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BBC

هبوط اضطراري لمروحية إسرائيلية في الجزء الشمالي من الجليل

05:46 م الأحد 15 سبتمبر 2024

هبوط اضطراري لمروحية إسرائيلية

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تل أبيب - (د ب أ)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن مروحية تابعة لسلاح الجو هبطت اضطراريا، في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، منذ مدة قصيرة.


وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الهبوط الاضطراري للمروحية ناجم عن خطأ فني، وليس له صلة بالقتال بالقرب من الحدود اللبنانية، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

وتابع الجيش أن الحادث قيد التحقيق.

وكانت السلطات الإسرائيلية، قد طلبت في وقت سابق اليوم من سكان الجليل الغربي، البقاء على مقربة من الملاجئ والابتعاد عن مناطق الازدحام.

هبوط اضطراري مروحية إسرائيلية جيش الاحتلال الإسرائيلي
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