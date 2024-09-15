هبوط اضطراري لمروحية إسرائيلية في الجزء الشمالي من الجليل

تل أبيب - (د ب أ)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن مروحية تابعة لسلاح الجو هبطت اضطراريا، في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، منذ مدة قصيرة.



وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الهبوط الاضطراري للمروحية ناجم عن خطأ فني، وليس له صلة بالقتال بالقرب من الحدود اللبنانية، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

وتابع الجيش أن الحادث قيد التحقيق.

وكانت السلطات الإسرائيلية، قد طلبت في وقت سابق اليوم من سكان الجليل الغربي، البقاء على مقربة من الملاجئ والابتعاد عن مناطق الازدحام.