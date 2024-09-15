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BBC

أوكرانيا: تصدينا لـ83 هجومًا روسيًا على طول خط المواجهة

02:03 ص الأحد 15 سبتمبر 2024

أوكرانيا

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كتب- محمد فتحي:

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، تصديها لـ 83 هجومًا روسيًا على طول خط المواجهة، مؤكدة أنها تواجه وضعًا مضطربًا في اتجاهي كوراخوفسكي وبوكروفسكي، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية، أنها هزمت وحدات من القوات الروسية المحمولة جوا بالقرب من كورسك على الحدود الروسية الأوكرانية.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا، أجروا السبت، عملية تبادل أسرى رئيسية، شملت أكثر من مئة أسير.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 103 من جنودها موجودون في بيلاروس لتلقي "دعم نفسي وطبي ضروري" قبل العودة لوطنهم.

ووجهت روسيا الشكر لدولة الإمارات لوساطتها في العملية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام إن روسيا أفرجت عن 82 جنديا و21 ضابطا، بينهم أفراد من الجيش وخفر الحدود والشرطة.

وقال زيلينسكي إن كثيرا من الأسرى الروس كان تم أسرهم خلال الهجوم الأوكراني المفاجئ عبر الحدود في كورسك.

وجاءت عملية تبادل الأسرى الأحدث بعد يوم من إعلان زيلينسكي عن مبادلة أخرى تشمل 49 أوكرانيا.

وقامت أوكرانيا وروسيا بتبادل أسرى الحرب في أكثر من 50 مناسبة منذ شنت موسكو هجومها الشامل على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022.

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