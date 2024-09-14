رئيس أركان الاحتلال: لن نتمكن من إعادة جميع الأسرى بعمليات عسكرية

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، إن رئيس الأركان الإسرائيلي هارتسي هاليفي قال لعائلات جنود أسرى في غزة إن إعادتهم ستكون صعبة مع مرور الوقت.

وذكرت القناة العبرية، أن هاليفي قال لعائلات جنود أسرى إن جيش الاحتلال يخوض مخاطر للحصول على معلومات استخبارية بشأنهم.

ونقلت القناة العبرية عن هاليفي، قوله إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على إعادة الأسرى بأي طريقة ولن يتمكن من إعادتهم جميعا في عمليات عسكرية.

وأكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "اتفاق إعادة الأسرى منوط بقرار الحكومة ونعمل كل ما نستطيع لتحقيق ذلك".