رئيس المخابرات ووزير الخارجية يزوران إريتريا

وكالات

زار كل من رئيس المخابرات العامة عباس كامل، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، أسمرة بإريتريا اليوم 14 سبتمبر 2024، التقيا خلالها الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي".



ونقل رئيس المخابرات العامة ووزير الخارجية، رسالة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للرئيس الإريتري، تناولت سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى متابعة التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

في هذا الصدد، استمعا إلى رؤية "أفورقي" بشأن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، على ضوء أهمية توفير الظروف المواتية لاستعادة الحركة الطبيعية للملاحة البحرية والتجارة الدولية عبر مضيق باب المندب.



كما بحثا التطورات في القرن الأفريقي والتحديات التي تشهدها المنطقة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها.

واتفق الطرفان على أهمية تكثيف الجهود ومواصلة التشاور لتحقيق الاستقرار في السودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية فيه، فضلاً عن الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه.