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الخارجية الكويتية: اقتحام الأغوار تصعيد خطير

01:37 م الجمعة 13 سبتمبر 2024

الكويت

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وكالات

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة ورفض دولة الكويت لاقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منطقة الأغوار.


وقالت الخارجية الكويتية في بيان لها، اليوم الجمعة، "ندين ونرفض اقتحام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو منطقة الأغوار الفلسطينية في انتهاك سافر لقرارات الشرعية الدولية".


وأضافت أن "في ذلك تصعيدًا خطيرًا مُستمدًا من النهج الاستفزازي الهادف لتوسيع نطاق عمليات الاستيطان غير الشرعية التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي".


وحذرت الخارجية الكويتية من خطورة استمرار هذه التعديات وتقويضها للجهود الدولية الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي القائم على قطاع غزة.


وأكدت أنها تجدد دعوتها بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته نحو إلزام سلطات الاحتلال وقف انتهاكاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.


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الكويت وزارة الخارجية الكويتية نتنياهو
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