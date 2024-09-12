بوتين: 34 دولة تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى منظمة "بريكس"

موسكو – (أ ش أ)

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن 34 دولة تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى منظمة "بريكس".

ومجموعة "بريكس"، هي تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في سبتمبر 2006، حينما عُقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ثم انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة في عام 2010، ليصبح الاسم "بريكس".

وقال الرئيس الروسي ـــ خلال مشاركته في اجتماع لكبار ممثلي دول "بريكس" الرفيعي المستوى، المسؤولين عن القضايا الأمنية في قصر كونستانتينوفسكي في مدينة سان بطرسبورج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن أكثر من 30 دولة، أو على وجه التحديد 34 دولة، أعربت عن رغبتها في الانضمام بشكل أو بآخر إلى أنشطة مجموعتنا بريكس".

وأكد بوتين أن مجموعة "بريكس" اكتسبت خبرة كبيرة في الاستجابة للتحديات الأمنية، بما فيها الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، والإتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات، والجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية، ومن بين النتائج المحددة للعمل المشترك بين دول "بريكس" إنشاء سجل إلكتروني خاص لتبادل البيانات حول الهجمات السيبرانية، وسيتم التوافق على قرار إنشاء مجلس متابعة مسائل تمويل الإرهاب وغسل الأموال في دول "بريكس".