إعلان

BBC

الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 44 مسيرة وصاروخي "إسكندر" روسيين

12:17 م الخميس 12 سبتمبر 2024

الدفاعات الجوية الأوكرانية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كييف – (أ ش أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 44 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية.

وذكرت القوات الجوية - وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أنه خلال ليلة 12 سبتمبر، أطلقت روسيا صاروخين باليستيين من طراز (إسكندر)، بالإضافة إلى 64 طائرة بدون طيار من منطقتي القرم وشاودا".

وأوضحت أن وحدات مجموعات متنقلة تابعة لقوات الدفاع الأوكرانية وقوات الصواريخ المضادة للطائرات والحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية، شاركت في إسقاط الطائرات الروسية.

ونتيجة للاشتباكات، تمكنت القوات الأوكرانية من إسقاط 44 طائرة بدون طيار روسية من أصل 64 مسيرة.. ولم يتم تسجيل خسائر مادية أو بشرية نتيجة للهجمات الروسية.

هذا المحتوى من

Asha
الدفاعات الجوية الأوكرانية اسقاط طائرات مسيرة القوات الجوية الأوكرانية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال: إسرائيل تستغل حرب غزة للاستيلاء على مناطق جديدة بالضفة

إعلان

إعلان