الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 44 مسيرة وصاروخي "إسكندر" روسيين

كييف – (أ ش أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 44 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية.

وذكرت القوات الجوية - وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أنه خلال ليلة 12 سبتمبر، أطلقت روسيا صاروخين باليستيين من طراز (إسكندر)، بالإضافة إلى 64 طائرة بدون طيار من منطقتي القرم وشاودا".

وأوضحت أن وحدات مجموعات متنقلة تابعة لقوات الدفاع الأوكرانية وقوات الصواريخ المضادة للطائرات والحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية، شاركت في إسقاط الطائرات الروسية.

ونتيجة للاشتباكات، تمكنت القوات الأوكرانية من إسقاط 44 طائرة بدون طيار روسية من أصل 64 مسيرة.. ولم يتم تسجيل خسائر مادية أو بشرية نتيجة للهجمات الروسية.