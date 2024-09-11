وزير الخارجية البريطاني: هناك محور للمارقين يضم روسيا وإيران وكوريا الشمالية

وكالات

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الأمريكي والأوكراني في كييف، اليوم الأربعاء، إن لندن فرضت عقوبات على شخصيات إيرانية وروسية ضالعة في عمليات نقل أسلحة يتم استخدامها ضد أوكرانيا.

وأشار لامي إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم بمحاولات قبيحة لإعادة الإمبراطورية الروسية، لافتا إلى أن إيران تدعم روسيا بالصواريخ البالستية وهذا تصعيد خطير.

وأوضح لامي أن "هناك محور للمارقين يضم روسيا وإيران وكوريا الشمالية ونأمل ألا تنضم إليه الصين".

وأكد وزير الخارجية البريطاني، أن لندن تدرك أن أوكرانيا على الخطوط الأمامية في الحرب من أجل الحرية، معربا عن قلقه بشأن الهجمات التي تستهدف قطاع الطاقة الأوكراني.

وشدد لامي على أن الدول الغربية تتوحد حول دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها، مؤكدا أن حريتها وأمن أوروبا والعالم الغربي على المحك.