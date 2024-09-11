إعلان

BBC

بسبب سقوط صواريخ.. انقطاع الكهرباء بمنطقة وادي الحولة في الجولان المحتل

06:05 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

الجولان المحتل أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

أعلنت القناة 12 العبرية نقلا عن المجلس الإقليمي للجولان المحتل، اليوم الأربعاء، انقطاع الكهرباء في منطقة وادي الحولة جراء سقوط صواريخ.

من جانبه، قال حزب الله اللبناني، إنه قصف مربض الزاعورة في الجولان المحتل ردا على الاعتداء على بلدتي الخيام وعيتا الشعب جنوبي لبنان.

كما أشار حزب الله، إلى أنه قصفنا بصواريخ الكاتيوشا المقر المستحدث التابع لقوات الفرقة 146 في قاعدة أبيريم.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن رصد إطلاق 60 صاروخا باتجاه بلدات إسرائيلية في القطاعين الشرقي والغربي للحدود مع لبنان.

الجولان المحتل منطقة وادي الحولة في الجولان انقطاع الكهرباء بمنطقة وادي الحولة سقوط صواريخ بمنطقة وادي الحولة حزب الله اللبناني
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الخارجية البريطانية تستدعي دبلوماسي إيراني بشأن نقل صواريخ باليستية إلى روسيا

إعلان

إعلان

طقس الساعات القادمة.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة لهذا السبب