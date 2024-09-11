بسبب سقوط صواريخ.. انقطاع الكهرباء بمنطقة وادي الحولة في الجولان المحتل

وكالات

أعلنت القناة 12 العبرية نقلا عن المجلس الإقليمي للجولان المحتل، اليوم الأربعاء، انقطاع الكهرباء في منطقة وادي الحولة جراء سقوط صواريخ.

من جانبه، قال حزب الله اللبناني، إنه قصف مربض الزاعورة في الجولان المحتل ردا على الاعتداء على بلدتي الخيام وعيتا الشعب جنوبي لبنان.

كما أشار حزب الله، إلى أنه قصفنا بصواريخ الكاتيوشا المقر المستحدث التابع لقوات الفرقة 146 في قاعدة أبيريم.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن رصد إطلاق 60 صاروخا باتجاه بلدات إسرائيلية في القطاعين الشرقي والغربي للحدود مع لبنان.