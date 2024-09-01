سفير الصومال بالقاهرة يؤكد أهمية الدور التنويري للأزهر الشريف في مواجهة الفكر المتطرف

القاهرة – (أ ش أ)

أكد السفير علي عبدي أوراي، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أهمية الدور التنويري والتوعوي الذي يلعبه الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب ونشر مبادئ الدين الإسلامي الوسطي المعتدل، مثمنا الدعم الذي يقدمه الأزهر الشريف لأبناء الصومال وتقديره البالغ لجهود الإمام الأكبر والأزهر الشريف لأبناء الصومال، من خلال تقديم الدعم اللَّازم للطلبة الصوماليين الدارسين في الأزهر، وما يقدِّمه الأزهر من جهود دعما للصومال في تحدياتها ضد التطرف والإرهاب.

جاء ذلك في تصريح للسفير الصومالي عقب لقائه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لبحث سُبُل تعزيز التعاون بين الصومال والأزهر الشريف في ضوء المنح الدراسية التي يقدمها الأزهر للطلاب الصوماليين وكذلك تدريب الكوادر الصومالية.

وأشاد سفير الصومال بجهود الإمام الأكبر في دعم الصومال في محاربة الفكر المتطرف والظلامي للجماعات الإرهابية، معربا عن تقديره لما يقوم به شيخ الأزهر من جهود كبيرة لنشر ثقافة التعايش والسلام العالمي والأخوَّة الإنسانيَّة، ومجابهة الفكر المتطرف.

وقال السفير الصومالي إن بلاده تخوض حربًا ضد الجماعات المتطرفة وقد استطاع الجيش الصومالي تحقيق نجاحات كبيرة لدحض الإرهاب، ولكن إلى جانب ذلك فإنه لابد من مواجهة هذا الفكر الإرهابي من خلال الفكر الأزهري الوسطي لتحصين أبناء الصومال ومنعهم من الانزلاق إلى هاوية الإرهاب.