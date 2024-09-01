قصف مدفعي عنيف على حي الزيتون جنوب شرق غزة

كتب- محمد فتحي:

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بقصف مدفعي عنيف على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال مساء السبت، إن جنديا إسرائيليا لقي حتفه أثناء اشتباكات مع عناصر المقاومة في جنين بالضفة الغربية وأصيب جندي آخر بجروح خطيرة.

وأفادت تقارير بأن قوات الاحتلال واجهت عنصرين ينتميان لحركة حماس أثناء مداهمة، وذكر جيش الاحتلال أنهما استشهدا في تبادل لإطلاق النار معهما.

وأكدت وزارة الصحة في رام الله أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخطرتها باستشهاد الفلسطينيين الاثنين أثناء الاشتباكات.

وذكرت الوزارة أن جيش الاحتلال تحفظ على الجثتين، وأشارت حركة حماس إلى أن أحدهما من أفراد كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة.