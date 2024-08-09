بالفيديو.. لحظة تحطم طائرة برازيلية وسقوط 62 ركابا

وكالات

أفادت وسائل إعلام محلية برازيلية، أن طائرة ركاب كان على متنها العشرات، تحطمت في ولاية ساو باولو البرازيلية يوم الجمعة، لكن لم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها، وهناك تقديرات بوجود نحو 70 شخصًا كانوا على متنها.

وأكد رجال الإطفاء المحليون، أن الطائرة سقطت في مدينة فينهيدو، لكنهم لم يقدموا المزيد من التفاصيل.

عرضت قناة TV GloboNews البرازيلية لقطات لمنطقة كبيرة مشتعلة والدخان يتصاعد من جسم طائرة على ما يبدو. وأظهرت لقطات إضافية على GloboNews طائرة تنجرف إلى أسفل عموديًا، وتتصاعد مع سقوطها.

Um avião caiu na região de Vinhedo, no interior de SP, nesta sexta-feira (09). A Polícia Militar informou que recebeu o chamado por volta das 13h30, próximo à Rodovia Miguel Melhado de Campos. Equipes estão no local. A informação inicial é de que se trata de um avião bimotor de… pic.twitter.com/NEpwGPNlyu — GloboNews (@GloboNews) August 9, 2024

ولم تؤكد هيئة المطارات البرازيلية إن فريرو المعلومات، بعد طلب من وكالة أسوشيتد برس.

ولم تبلغ أي شركة طيران محلية حتى اللحظة عن فقدان إحدى طائراتها.