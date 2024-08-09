حزب الله يستهدف تجمعًا لجنود إسرائيليين بالأسلحة الصاروخية في موقع المطلة

بيروت (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفوا، اليوم الجمعة، تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع "المطلة" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية.

وقال الحزب في بيان إن "عناصر ‏المقاومة ‏استهدفوا تجمعًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة".

‏وأطلقت القوات الإسرائيلية النار، ظهر اليوم، من الرشاشات الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام وأطراف بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، قبل ظهر اليوم، بلدة الخيام الجنوبية، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأغارت طائرة مسيرة إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، على بلدة الناقورة في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل شخصين.

وأعلن مركز "عمليات طوارئ الصحة العامة" التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان اليوم الجمعة، أن الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية هذا الصباح على بلدة الناقورة الجنوبية أدت إلى استشهاد شخصين".

وأغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم، على منطقة هورا الحرجية بين بلدتي ديرميماس وكفركلا في جنوب لبنان. وقصفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدات دير ميماس وكفركلا والخيام في الجنوب، بحسب ما أعلنته قناة " المنار" المحلية التابعة لحزب الله.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس على إسرائيل ، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.