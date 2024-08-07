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التعاون الإسلامي: إسرائيل تعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر

08:13 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

أمين التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه

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الرياض - (د ب أ)

أدان الأمين العام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم الأربعاء، جرائم الحرب والإبادة الجماعية للاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته التي تعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الاستثنائي على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة "لبحث الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واعتدائه على سيادة جمهورية إيران الإسلامية".

وأعرب الأمين العام في كلمته عن إدانته الشديدة "لجرائم الحرب والإبادة الجماعية اليومية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، التي كان آخرها جريمة الاغتيال الآثم لإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس".

وأكد الأمين العام أن "تمادي الاحتلال الإسرائيلي في هذه الجرائم يشكل إمعانا من طرف اسرائيل، قوة الاحتلال، في استباحة كل المحرمات والأعراف والقوانين والقرارات الدولية، ويجسد اعتداء على سيادة إيران وأمنها القومي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة".

كما دعا حسين إبراهيم طه أطراف المجتمع الدولي الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

حسين إبـراهـيـم طـه الأمين العام منظمة التعاون الإسلامي جرائم الحرب والإبادة الجماعية الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي
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