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BBC

إيران: ننتظر أن تدعم الدول الإسلامية حقنا المشروع في الرد على إسرائيل

06:35 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

علي باقري كني

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وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم تدن جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وواصلت دعم إسرائيل وهذا يدل على أنها لا تريد السلام والاستقرار للمنطقة.

وأشار كني إلى أن طهران تنتظر أن تدعم الدول الإسلامية حق إيران الأصيل والمشروع في الرد بشكل قانوني ومناسب على العدوان الإسرائيلي.

وأكد كني أن الرد الإيراني على إسرائيل سيكون في الوقت والشكل المناسبين.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد أن بلاده تحتفظ بحقها في الرد المناسب على إسرائيل.

وأوضح بزشكيان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن طهران تعتبر تفادي الحرب و إرساء السلام مبادئ أساسية.

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