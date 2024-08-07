وزير الخارجية الإيراني: أوروبا أهدرت أول فرصة للدبلوماسية بعدم إدانة اغتيال هنية

(وكالات)

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الإيراني علي باقري، أبلغ نظيره البريطاني ديفيد لامي أن الأطراف الأوروبية أهدرت أول فرصة للدبلوماسية بعدم إدانة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية.

وبحسب الوكالة الإيرانية، حذر لامي، من أن إسرائيل ولبنان على حافة اندلاع مواجهة مباشرة، داعيًا إلى ممارسة ضبط النفس لتجنب وقوع نتائج كارثية.



واعتبر وزير الخارجية البريطاني، أن اغتيال هنية جاء بمثابة اتخاذ خطوة إلى الوراء في مسار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتتهم حركة حماس وإيران، إسرائيل باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، رغم عدم إعلان تل أبيب مسؤوليتها عن العملية حتى الآن.