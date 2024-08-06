الألمانية: حماس أغلقت ملف المفاوضات مع إسرائيل حتى إشعار آخر

غزة- (د ب أ)

أكد مصدر مسؤول في حماس أن حركته أغلقت ملف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل حتى إشعار آخر، رغم "الضغوط العربية والدولية التي تتعرض لها الحركة".

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) ، إن قرار الحركة بتجميد المفاوضات مع إسرائيل جاء عقب اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي، وسط اتهامات بأن إسرائيل هي التي نفذت عملية الاغتيال.

وأوضح المصدر أن حركته "تتعرض حاليا لضغوط عربية ودولية لحثها على العودة إلى مربع المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة".

وشدد المصدر أن حركته اتخذت موقفا واضحا بعدم الرضوخ لأي ضغوط، سواء كانت عربية أو دولية والعودة للمفاوضات دون وجود ضمانات واضحة باستعداد إسرائيل للوصول إلى اتفاق.

ولفت المصدر، المقيم في تركيا، إلى أنه "بسبب تماهي الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، تجرأ على مواصلة حربه ضد الفلسطينيين في غزة لدرجة أنه ما زال يواصل عمليات الاغتيال لقادة الحركة العسكريين والسياسيين آملا بأن يحسم المعركة لصالحه".

وأكد المصدر أن "حركته قدمت العديد من التنازلات في جولات المفاوضات السابقة، وذلك لوقف الحرب ومنح الفلسطينيين في غزة مساحة للعيش دون قصف مستمر .. إلا أن نتنياهو كان يفشل جميع الاتفاقات والجهود الدبلوماسية على المستوى العربي والدولي".

واتهم المصدر "نتنياهو بمحاولة الحفاظ على مكانته السياسية مهما كلفه ذلك من ثمن "حتى وإن اضطر لإطالة أمد الحرب لسنوات في قطاع غزة"، متسائلا "هل يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط على نتنياهو لتنفيذ بنود أي اتفاق قادم؟".

وقال المصدر" إن إسرائيل كانت تعتقد واهمة بأنها ستجبر حماس على تقديم المزيد من التنازلات بعد اغتيال إسماعيل هنية ولكنها دفعت الحركة إلى اتخاذ مزيد من القرارات التي من شأنها تحول دون المضي قدما في المفاوضات غير المباشرة".